Максим Артамонов В Перми загорелась однокомнатная квартира пенсионерки На пожаре пострадала женщина Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Днём 14 апреля на ул. Автозаводской, 30 в Кировском районе Перми загорелась однокомнатная квартира. Об этом сообщили местные паблики ВКонтакте, опубликовав видео инцидента.

Авторы публикации пояснили, что пожар произошёл из-за того, что пожилая женщина жарила еду на сковородке, в какой-то момент масло загорелось, и она не смогла потушить пожар, так как плохо двигается.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, сигнал о возгорании по этому адресу поступил в 10:36.

К месту происшествия были отправлены 20 спасателей и шесть спецмашин. На месте пожарные установили, что горит квартира на десятом этаже 20-этажного жилого дома.

Из горящей квартиры и соседних квартир было спасено восемь человек.

До приезда спасателей самостоятельно эвакуировался 21 человек, в том числе четверо детей. Пострадала одна женщина, о её состоянии не сообщается.

Пожар был потушен в 10:55. Его приблизительная площадь составила 20 кв. м.

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