Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 14 по 21 апреля Поделиться Твитнуть

14 апреля в 11:00 и 13:30 в Пермском театре юного зрителя в рамках гастролей Казанского государственного театра юного зрителя пройдёт спектакль «Удивительный чердак» (6+).

14 апреля в 18:30 в киноцентре «Премьер» пройдёт открытая лекция кинокритика, специалиста по немецкому кинематографу Ксении Реутовой «Михаэль Ханеке: бескомпромиссное высказывание» (18+).

14 апреля в 19:00 в Пермском театре юного зрителя в рамках гастролей Казанского государственного театра юного зрителя пройдёт спектакль «Юбилей ювелира» (16+).

14 апреля в 19:00 во Дворце культуры им. Калинина продолжается Фестиваль пермского искусства. Зрители увидят спектакль-концерт ансамбля песни и танца «Ромэн» «Под цыганским шатром» (6+).

15 апреля с 11:00 до 15:00 в библиотеке им. Горького пройдут экологические настольные игры (6+). Участников ждёт любительская встреча опытных игроков с теми, кто хочет научиться играть в шахматы, го, нарды и другие игры.

15 марта с 13:00 в селе Уинское состоится фестиваль «Милли рух» (0+). Гости фестиваля, названием которого на русский язык переводится как «Национальный дух», увидят выставку, посвящённую традициям и инновациям в татарском костюме, коллекцию «Татарское модное», навеянную этническими мотивами, примут участие в мастер-классах.

15 марта в 15:00 в Органном концертном зале состоится гала-концерт «Русская фантазия» (6+). Исполнители — учащиеся детских музыкальных школ и музыкальных училищ Перми и Пермского края.

15 апреля в 15:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт лекция-медитация с философом Дарьей Китежъ (18+). Серия лекций позволит взглянуть на выставку «Андрей Красулин. Начала» (18+) с точки зрения феноменологии, экзистенциализма, психоанализа и плоской онтологии.

15 апреля в 21:00 в группе онлайн-кинотеатра Okko в «ВКонтакте» в рамках проекта «Золотая Маска online» пройдёт трансляция оперы Пермского театра оперы и балета «Евгений Онегин» (16+).

15 апреля в 22:00 в концертном зале «Атмосфера» состоится фестиваль электронной музыки Fusion Festival (18+). Будет звучать музыка в стилях Progressive house, Techno и PsytranceFusion, в программе также голографические и светодиодные проекции, чайные церемонии, фейс- и бодиарт.

16 апреля в 12:00 и 19:00 в Пермском театре оперы и балета — вечер балетов Михаила Фокина (6+).

16 апреля в 14:00 исторический парк «Россия — Моя история» в рамках Фестиваля пермского искусства приглашает на «Праздник ледохода» (0+). В программе: театральные миниатюры по мотивам пермских фельетонов, уличные гуляния, выступления музыкальных коллективов, циркачей, ходулистов, петрушечного театра. Праздничные гуляния продолжатся ярмаркой, где все желающие смогут приобрести традиционные угощения и горячий чай.

16 апреля в 14:00 в фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Сарафан. Шамшура. Душегрея. Традиционная одежда народов Прикамья» (12+, от 13 лет). Экскурсию проводит Татьяна Муруева, заведующая отделом учёта, хранитель коллекции тканей.

16 апреля в 17:00 во Дворце культуры им. Кирова в рамках Фестиваля пермского искусства юных зрителей ждёт музыкальный спектакль «Народный сказ о Перми Великой» (0+), посвящённый 35-летию ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка».

16 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт «Неоклассика. Невесомость» (12+). Прозвучит фортепианная музыка Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Яна Тирсена, Эрика Сати, Филипа Гласса.

16 марта в 19:00 в Органном концертном зале — концертная программа Уральского государственного камерного хора «Пасха Христова» (6+): пасхальные песнопения православного обихода, обработки церковных напевов, оригинальные авторские духовные сочинения русских композиторов (Александра Никольского, Павла Чеснокова, Георгия Извекова и других) объединены в цикл, выстроенный в соответствии с чинопоследованием пасхальной праздничной службы.

17 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» приглашает на премьеру хореографического спектакля «О принце и нищем» (12+) по мотивам романа Марка Твена в хореографии Алексея Расторгуева. Главную женскую партию исполняет прима театра Мария Тихонова. Мужские партии танцуют молодые солисты Руслан Ильзигитов и Евгений Егоров.

С 19 апреля в Доме Мешкова работает вторая выставка трилогии «Пермь замечательных людей» (6+). Среди героев выставки — учёные, врачи, журналисты, писатели, художники. Впервые будут представлены материалы о Фёдоре Николаевиче Панаеве, первом климатологе Перми, одном из основателей Пермского зоопарка.

19 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится вечер современной хореографии и перформанса «Художники» (18+). В проекте нет ни режиссёра, ни сценариста — только фантазия участников. Каждый из них представит самостоятельную работу в любом формате. В проекте принимают участие Арина Панфилова, Владимир Кирьянов, Марина Кремнёва, Анастасия Милашина, Сергей Чирков и другие.

19 апреля в 19:00 в Пермском планетарии в рамках Фестиваля пермского искусства состоится концертная программа «Вселенная Перми» (6+).

19 апреля в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдёт юбилейный концерт Пермской хоровой капеллы мальчиков (6+). Дирижёр — Валерий Платонов.

19 апреля в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта Теодора Курентзиса и MusicAeterna. Будут исполнены симфонии Моцарта №40 и №41 и другие сочинения (12+).

С 19 по 23 апреля в культурно-выставочном центре «Пермь Экспо» пройдёт традиционная выставка изобразительного искусства «Арт-Пермь» в новом формате и с новым названием «Понаехали! Арт-Пермь. XXV» (0+). На ней можно будет увидеть все направления изобразительного искусства: живопись, фото, скульптуру, графику. 300 художников из 33 городов России покажут свои работы в Перми.

20 апреля в 18:00 в библиотеке им. Горького пройдёт «Звенящая капель» — встреча самодеятельных авторов объединения «Человек и мир» (16+). Участники прочитают свои произведения, посвящённые весне.

20 апреля в 18:30 в библиотеке им. Горького состоится встреча клуба путешественников и волонтёров «Музеи и галереи Израиля» (12+). Пермский путешественник и инструктор по туризму Валентин Мурзаев расскажет о крупных и небольших городах Израиля, киббуцных и мошавных поселениях, о находящихся в них музеях.

20 апреля в 19:00 в Пермском театре оперы и балета — сольный концерт Зарины Абаевой (6+). В программе — оперные арии и дуэты Чайковского, Верди, Массне и других композиторов.

20 апреля в 19:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт программа искусствоведа, руководителя отдела новейших течений Пермской художественной галереи Владимира Береснева «Бесподобное. Феноменологическая экспедиция в мир абстрактного искусства Андрея Красулина» (18+).

С 21 апреля в Пермской художественной галерее будет работать новая выставка «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские» (6+), рассказывающая о знаменитой династии предпринимателей, промышленников, коллекционеров и меценатов Каменских, об их вкладе в развитие экономики не только Прикамья, но и всей страны, благотворительной деятельности, а также об их ценной художественной коллекции, которая в настоящее время рассеяна по разным музейным и частным собраниям.

21 апреля в 19:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт спектакль-концерт Татьяны Виноградовой «И чувства вновь крылаты...» (16+).

21 апреля в 19:00 в культурном пространстве «Дом писателя» в рамках Фестиваля пермского искусства зрителей ждёт музыкальная программа ансамбля «Ба-Ба-Ту» и автора-исполнителя, протодиакона Николая Червона «За державу!» (0+).

21 апреля в 19:00 в Органном концертном зале — концерт «От Баха до джаза» (6+). Исполнители: органисты Евгения Камянская и Александр Новосёлов, а также саксофонист Константин Березин.

21 апреля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят постановку «Лебединого озера» (12+) для Венской оперы. Главные партии исполняют Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн.

До 1 мая в Доме учителя (ул.Сибирская, 12) работает персональная выставка Андрея Чунтомова «Театральная фотография» (6+).

До 4 мая в Пермском доме художника работает выставка Виктора Остапенко «Грани творчества» (6+). В экспозиции представлены работы последнего времени, в которых художник развивает традиции русского реалистического искусства.

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