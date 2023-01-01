Максим Артамонов В Пермском крае онкозаболевания будут выявлять с помощью искусственного интеллекта Его будут использовать при радиологических исследованиях Поделиться Твитнуть

Поликлиника краевого онкодиспансера

Для выявления онкозаболеваний при обследовании пациентов на медицинском оборудовании планируется задействовать искусственный интеллект, что позволит обнаруживать болезнь на ранних стадиях. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в ходе заседания регионального правительства. Трансляция велась на официальной странице краевых властей в соцсети «ВКонтакте».

Одна из тем доклада чиновницы касалась цифровизации здравоохранения в регионе.

«К концу года планируем переход на выписку льготного отпуска и передачу рецептов в электронном виде в аптеке. Планируем внедрить искусственный интеллект при радиологических исследованиях, что обеспечит своевременное выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях», — сообщила глава ведомства, не уточнив подробности.

По словам Крутень, в рамках цифровизации открасли для бригад скорой помощи на вызовах организован доступ к электронной карте пациентов с планшетов.

Министр здравоохранения также отметила, что в прошлом году было увеличено количество ПЭТ-исследований (позитронно-эмиссионная томография) по стравнению с позапрошлым годом фактически на 3 тыс. В этом году планируется увеличение на 4 тыс. по сравнению с 2022 годом. А в мае этого года в Пермский краевой окнодиспасер должен поступить однофотонный компьютерный томограф.

Из доклада министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень

Кроме того, в регионе продолжит работу проект «онкопатруль», который направлен на профилактику онкозаболеваний. Запланировано 130 выездов с охватом 12,5 тыс. человек.

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