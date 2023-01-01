Елена Синица Пермяков стали приглашать на работу за границу Приглашения получили 1,1 тысячи жителей из Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-март 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, размещенных соискателями из России. Для понимания: это на 52% больше, чем за такой же период, но в прошлом году. Речь идет именно о стране, указанной в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как иностранной, так и российской. Об этом рассказали в hh.ru.

Так, что касается жителей Пермского края, то приглашения получили 1,1 тысячи человек. Чаще всего это были вакансии из Казахстана (35%) и Беларуси (25%), а также Грузии (10%), Узбекистана (8%), Кыргызстана и США (по 5%), Турции и Армении (по 3%).

Примечательно, что в целом к соискателям из России растет интерес в Индонезии, Сербии, Мексике, Турции, Кыргызстане и США. Также можно выделить Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам, Словению, Венгрию, Португалию. В случае с ними ранее россиян приглашали в единичных случаях, сейчас же речь идет о десятках приглашений.

А вот совсем не интересуют соискатели из России работодателей в таких странах как Бангладеш, Исландия, Норвегия. Есть и те страны, где интерес к россиянам понижается: Словакия, Франция, Великобритания, Латвия, Италия, Польша и Финляндия.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.