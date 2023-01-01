Максим Артамонов В Перми три раза на шесть часов ограничат движение по улице Локомотивной Дорогу перекроют в ночь на 14, 15 и 16 апреля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

В течение трёх ближайших дней в Перми будет перекрываться движение для всех видов транспорта по улице Локомотивная с 00:00 до 06:00. Изменения в организации дорожного движения начнутся в ночь на 14 апреля, а в последующем будут вводиться на шесть часов также в ночь на 15 и 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В ведомстве уточнили, что перекрытие связано с выполнением работ по строительству третьего этапа дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» - на этом участке планируется укладка балок будущего путепровода над улицей Локомотивной.

В минтрансе просят пермяков с пониманием отнестись к временному перекрытию, а водителей заранее спланировать маршрут.

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