Максим Артамонов В этом году на восстановление мемориальных объектов в Пермском крае потратят более 6,6 миллиона рублей Два их них находятся в Краснокамске, один — в Соликамске Поделиться Твитнуть

Фото: МБУ «Архив КГО»

На ремонтно-восстановительные и реставрационные работы мемориальных объектов, посвящённых Великой Отечественной войны в этом году потратят более 6,6 млн руб. Об этом рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова, выступая на заседании краевого правительства. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, 3,7 руб. будет выделено для восстановления могилы братских воинов в парке Победы в Краснокамском городском округе и межпоселенческого кладбища в деревне Брагино. Из этой суммы более 2,5 млн руб. выделят из федерального бюджета, а остальную сумму возьмут из краевой и муниципальной казны.

Кроме этого, для восстановления братского кладбища советских воинов в Соликамске будет потрачено 2 млн 933 тыс. руб., из которых 2,1 млн руб. — федеральные средства.

Изображение: из презентации доклада министра культуры Пермского края Аллы Платоновой

«Все работы должны будут проведены в этом году. Соответственно, к следующему году мы получим уже три объекта, которые будут в нормативном состоянии», — пояснила Платонова.

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