Алёна Бронникова Дмитрий Махонин поручил властям восстановить спортивный комплекс в Гайнах до конца года На капремонт объекта из бюджета будет направлено более 17 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Власти Прикамья до конца 2023 года должны закончить капитальный ремонт межшкольного стадиона и спортивно-оздоровительного центра «Олимп» в п. Гайны. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Махонин во время заседания краевого правительства.

Общая стоимость реконструкции комплекса оценена в 17,4 млн руб. Из бюджета Пермского края будет выделено 12,2 млн руб., а из бюджета города будет покрыта остальная сумма — 5,2 млн руб. Первой задачей стоит переустройство полов в спортзале и перенос зала тяжёлой атлетики на первый этаж. Будут отремонтированы кровля и системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции и обустроены источники пожарного водоснабжения снаружи. Кроме того, будет организована автостоянка с дополнительным проездом для пожарных машин.

«Как назвать этих подрядчиков? У них руки не из того места росли, и у чиновников определённых тоже с головой не всё в порядке было, поэтому были приняты работы, были решения судов и акты реагирования прокуратуры. Наша задача это негативное наследие устранить и помочь муниципалитетам восстановить в Гайнах и стадион, и ФОЦ до конца года», — заявил губернатор.

Спортивный объект в Коми-Пермяцком округе строился несколько лет и был открыт в 2016 году. Однако после сдачи в эксплуатацию он почти не использовался. Из-за ошибок в проектировании пол внутри здания просел. В марте прошлого года глава региона выезжал на осмотр в посёлок. В соцсетях он возмутился текущим состоянием объекта и опубликовал фото разваливающихся пола в спортзале и покрытия стадиона.





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