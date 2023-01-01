Алёна Бронникова
Дмитрий Махонин поручил властям восстановить спортивный комплекс в Гайнах до конца года
На капремонт объекта из бюджета будет направлено более 17 млн рублей
Власти Прикамья до конца 2023 года должны закончить капитальный ремонт межшкольного стадиона и спортивно-оздоровительного центра «Олимп» в п. Гайны. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Махонин во время заседания краевого правительства.
Общая стоимость реконструкции комплекса оценена в 17,4 млн руб. Из бюджета Пермского края будет выделено 12,2 млн руб., а из бюджета города будет покрыта остальная сумма — 5,2 млн руб. Первой задачей стоит переустройство полов в спортзале и перенос зала тяжёлой атлетики на первый этаж. Будут отремонтированы кровля и системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции и обустроены источники пожарного водоснабжения снаружи. Кроме того, будет организована автостоянка с дополнительным проездом для пожарных машин.
«Как назвать этих подрядчиков? У них руки не из того места росли, и у чиновников определённых тоже с головой не всё в порядке было, поэтому были приняты работы, были решения судов и акты реагирования прокуратуры. Наша задача это негативное наследие устранить и помочь муниципалитетам восстановить в Гайнах и стадион, и ФОЦ до конца года», — заявил губернатор.
Спортивный объект в Коми-Пермяцком округе строился несколько лет и был открыт в 2016 году. Однако после сдачи в эксплуатацию он почти не использовался. Из-за ошибок в проектировании пол внутри здания просел. В марте прошлого года глава региона выезжал на осмотр в посёлок. В соцсетях он возмутился текущим состоянием объекта и опубликовал фото разваливающихся пола в спортзале и покрытия стадиона.
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