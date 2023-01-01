Максим Артамонов
Китайский концерт Great Wall Motors определился с дилером нового бренда Tank в Перми
Где будет находиться дилерский центр, пока не сообщается
Китайская компания Great Wall Motors назвала дилера нового премиального внедорожника Tank в Перми. Им станет федеральный автохолдинг «Восток Моторс».
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», гендиректор пермского филиала группы — ООО «Восток Моторс Пермь» Александр Журавель подтвердил эту информацию.
В то же время Журавель не уточнил, где будет находиться дилерский центр Tank и когда начнутся продажи автомобилей. Он сослался на то, что пока не готов раскрывать подробности, поскольку договор ещё не подписан.
Другие участники рынка отмечают, что в Перми возможно появление также и других дилеров бренда. Но это произойдёт при условии, если жители города начнут активно покупать новый внедорожник.
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