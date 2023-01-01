Максим Артамонов Китайский концерт Great Wall Motors определился с дилером нового бренда Tank в Перми Где будет находиться дилерский центр, пока не сообщается Поделиться Твитнуть

Фото: Wikipedia

Китайская компания Great Wall Motors назвала дилера нового премиального внедорожника Tank в Перми. Им станет федеральный автохолдинг «Восток Моторс».

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», гендиректор пермского филиала группы — ООО «Восток Моторс Пермь» Александр Журавель подтвердил эту информацию.

В то же время Журавель не уточнил, где будет находиться дилерский центр Tank и когда начнутся продажи автомобилей. Он сослался на то, что пока не готов раскрывать подробности, поскольку договор ещё не подписан.

Другие участники рынка отмечают, что в Перми возможно появление также и других дилеров бренда. Но это произойдёт при условии, если жители города начнут активно покупать новый внедорожник.

Автомобили Tank — внедорожники премиум-сегмента китайской частной компании Great Wall Motors (марки Great Wall и Haval). В России продажи нового бренда начались в феврале - тогда стали доступны для покупки внедорожники Tank 300, а с 12 апреля открылись продажи Tank 500.





Tank 300 Adventure стоит 3,7 млн руб., а Premium — 4 млн руб. За Tank 500 производитель просит 5 и 5,6 млн руб. соответственно. Всего в линейке Tank будет пять моделей.





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