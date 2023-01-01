Максим Артамонов В Перми пенсионерка отсудила у подрядчика более 200 тысяч рублей за перелом ноги из-за гололёда Реабилитация после травмы заняла год Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд обязал подрядчика, отвечающего за содержание дорог, выплатить компенсацию жительнице Перми, которая упала и сломала ногу на обледенелом тротуаре в районе дома №110 по ш. Космонавтов. Реабилитация после травмы составила год. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Изначально 68-летняя пенсионерка обратилась в Индустриальный районный суд с иском к ООО «Техдоргрупп» о компенсации морального вреда и понесённых расходов.

В иске она пояснила, что в марте прошлого года, проходя по тротуару мимо дома №110 по ш. Космонавтов, она поскользнулась на гололёде, упала и получила трёхлодыжечный перелом голени. Женщина отметила, что её травма стала результатом неисполнения ответчиком обязанностей по уборке территории.

Суд частично удовлетворил требования пермячки и взыскал с ответчика в её пользу 200 тыс. руб. компенсации морального вреда, 4071,7 руб. убытков, а также иные расходы — на общую сумму 207 771,7 руб. Подрядчик не согласился с таким решением и попытался оспорить его в Пермском краевом суде, сославшись на то, что содержанием территории, где произошёл несчастный случай, занимается ООО «ДСТ-Пермь», а границы объектов тесно соприкасаются в районе дома № 110 по ш. Космонавтов.

Однако судебная коллегия по гражданским делам краевого суда установила: спорная территория находится в оперативном управлении ООО «Техдоргрупп» на основании муниципального контракта. По его условиям подрядчик обязан обеспечивать на объекте безопасность дорожного движения на улицах и автомобильных дорогах.

В итоге краевой суд оставил решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.