Максим Артамонов В конце мая из Перми открываются туры в Грецию Компания Pegas Touristik будет выполнять рейсы с пересадкой в Анталье Поделиться Твитнуть

Греция

webturizm.ru

Авиакомпания Pegas Touristik объявила продажу пакетных туров из Перми на греческий остров Крит. Рейсы из Перми в аэропорт Ираклиона (остров Крит) будут осуществляться с пересадкой в Анталье турецкой авиакомпанией Turkish Airlines. Полётная программа стартует 26 мая, а заканчивается 20 октября. Об этом сообщается на сайте туроператора.

Как уточняется, сначала туристов привезут в Турцию рейсами Southwind или Turkish Airlines, а затем доставят в Ираклион рейсами Southwind.

На Крите у туроператора есть свои отели с моментальным подтверждением.

По информации Ассоциации туроператов России, цены на путёвки на двоих начинаются от 149 тыс. руб. за отель категории 3 звезды без питания. Для отдыха в Греции необходима также шенгенская виза.

На сайте пермского аэропорта информации о рейсах пока не появилось.

При желании туристы могут забронировать комбинированный тур Крит + Анталья. Таким образом, они смогут отдохнуть в двух странах.

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