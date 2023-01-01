«Единая Россия» в Гайнском округе контролирует сохранность памятных мест, связанных с событиями ВОВ Поделиться Твитнуть

В ряде СМИ появилась информация, что жители поселка Гайны решили своими силами ухаживать за брошенными памятниками участников Великой Отечественной войны.

Секретарь местного отделения «Единой России», заведующая сектором молодежной и внутренней политики, культуры и спорта администрации Гайнского муниципального округа Евгения Атькова рассказала, что подобные темы в СМИ вызывают большой резонанс не только среди жителей, но и в администрации округа и в партии.

«Связались со спикером этого материала —председателем совета ветеранов Гайнского округа Евгением Жижилевым. Конкретики никакой на сегодня нет: сколько заброшенных могил ветеранов Великой Отечественной войны на кладбище пос. Гайны, какая помощь и в каких объемах требуется. Этот вопрос требует проработки. Своими силами выйдем на территорию кладбища, когда установится благоприятная погода. В отличие от краевого центра у нас — на севере Прикамья — еще лежит снег. И полную картину по состоянию объектов сейчас не собрать. Думаю, проработаем этот вопрос в течение следующей недели», — пояснила Евгения Атькова. Она также добавила, что все официальные памятные места в округе в течение года приводятся в порядок — по необходимости.

Отметим, 11 апреля состоялось заседание регионального оргкомитета «Наша Победа», на котором объявили о проведении традиционных субботников по очистке мемориалов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. Такие субботники члены «Единой России» и «Молодой Гвардии» проводят ежегодно совместно с активистами движения «Волонтёры Победы» и другими общественниками — в рамках партийного проекта «Историческая память».

В марте был проведён мониторинг состояния таких мемориалов на территории Пермского края. Всего участники мониторинга осмотрели 1103 объекта. Установлено, что ряд объектов находится в неудовлетворительном состоянии, но по всем запланированы ремонтные работы в 2023-2024 годах. Субботники будут организованы в каждом муниципальном районе и городском округе региона.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев подчеркивает, что историческая память сегодня приобретает особое значение. «Реагируем на каждое негативное сообщение в СМИ или соцсетях по подобным темам — вандализм, запущенное состояние памятников. И, конечно, пытаемся предотвратить разрушение памятных мест в каждом муниципалитете Прикамья. Ветераны отстояли мир во всём мире, независимость нашей страны, свободу для будущих поколений. И память о героизме советского народа не померкнет в веках», — подытожил Вячеслав Григорьев.

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