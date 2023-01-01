Елена Синица В Прикамье 80 лет колонии на пятерых получили наркосбытчики Также им придётся выплачивать штрафы Поделиться Твитнуть

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Пермский краевой суд огласил приговор в отношении Тимура Джафарова, Александра Чекирева, Сергея Яксона, Дмитрия Пирожкова и Сергея Харитонова. Их обвинили в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда в своём телеграм-канале.





Так, все участники группы отправятся в исправительную колонию особого режима: Тимур Джафаров — на 18 лет 6 месяцев, Сергей Яксон — 15 лет 6 месяцев. В качестве дополнительного наказания осуждённым назначены штрафы 900 и 450 тыс. руб. соответственно.





Александра Чекирева приговорили к 16 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и 900 тыс. руб. штрафа.





Сергею Харитонову и Дмитрию Пирожкову назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима сроком на 15 лет каждому и штрафом 500 тыс. руб. каждому.









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