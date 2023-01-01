Алёна Бронникова В Добрянке новый председатель районного суда вступил в должность Его назначение было принято Указом Владимира Путина Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Новый председатель Добрянского районного суда Владимир Неволин приступил к исполнению служебных обязанностей 11 апреля. На торжественном мероприятии председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин представил нового коллегу и вручил Указ президента России Владимира Путина о его назначении на должность на шесть лет.

По информации добрянского издания «Зори Плюс», официальная церемония прошла в приподнятой и доброжелательной атмосфере. Тёплой обстановке способствовало то, что детство и карьера Владимира Неволина напрямую связаны с Добрянкой.

«В своё время он учился в школе № 2, позже работал в Добрянке следователем. Высказывались надежды и пожелания, что, обладая высокими профессиональными и организаторскими качествами, новый председатель районного суда сделает его одним из лучших в крае», — сообщает СМИ.

Владимир Неволин с 1999 года работал следователем следственного отдела ОВД по Добрянскому району, следователем и помощником прокурора в местной прокуратуре. Затем перешёл на должность судьи Пермского районного суда.

Напомним, Владимир Путин назначил федеральных судей в Пермском крае Указом от 31 марта 2023 года. Среди судей были назначены девять человек, в их числе Владимир Неволин.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.