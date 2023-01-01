Елена Синица
До конца апреля в ТРК «СемьЯ» откроются три новых магазина взамен ушедших брендов
Открытие двух уже состоялось 12 апреля
До конца апреля в ТРК «СемьЯ» откроются сразу три магазина, которые заменят часть покинувших Россию брендов. Сегодня, 12 апреля, состоялось открытие первого в Перми магазина fast fashion бренда одежды NOUN. Об этом рассказали в пресс-службе торгового центра.
Этот отдел занял 400 кв. м на третьем этаже первой очереди. Также открылся магазин одежды Love Republic на втором этаже первой очереди ТРК.
Также известно, что 25 апреля запланировано открытие Befree на третьем этаже первой очереди. В мае на втором этаже откроется магазин одежды GUT.
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