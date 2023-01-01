Елена Синица До конца апреля в ТРК «СемьЯ» откроются три новых магазина взамен ушедших брендов Открытие двух уже состоялось 12 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До конца апреля в ТРК «СемьЯ» откроются сразу три магазина, которые заменят часть покинувших Россию брендов. Сегодня, 12 апреля, состоялось открытие первого в Перми магазина fast fashion бренда одежды NOUN. Об этом рассказали в пресс-службе торгового центра.

Этот отдел занял 400 кв. м на третьем этаже первой очереди. Также открылся магазин одежды Love Republic на втором этаже первой очереди ТРК.

Также известно, что 25 апреля запланировано открытие Befree на третьем этаже первой очереди. В мае на втором этаже откроется магазин одежды GUT.

«Таким образом, в мае завершится обновление магазинов на втором этаже первой очереди ТРК. Заполнение третьего этажа первой очереди завершится в июне. Одежду и обувь посетителям ТРК предложат новые российские и турецкие бренды. В ближайшее время администрация ТРК завершит согласование условий с последним новым брендом этой зоны», — сказали в пресс-службе.

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