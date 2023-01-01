Максим Артамонов В Перми ГУФСИН построит многоквартирный дом для сотрудников рядом с женским СИЗО Ведомству выдано соответствующее разрешение Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Карты

ГУФСИН по Пермскому краю выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Соликамской, 246а, к 1, 2 для сотрудников ведомства. Этот участок находится возле другого учреждения — исправительной колонии № 29 (ул. Соликамская, 246). Разрешение было выдано ведомству 3 февраля.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», жилой дом появится возле женского следственного изолятора № 5. Территория под застройку располагается на одном с изолятором участке (6,49 га).

В декабре прошлого года издание 59.ru сообщало, что региональное ГУФСИН объявило закупку на поиск подрядчика по строительству двух жилых зданий на сумму более 548 млн руб. Заявки на строительство дома принимались с 24 ноября по 7 декабря, но подрядчиков не нашлось, поэтому конкурс был признан несостоявшимся.

Согласно условиям контракта, дома не должны быть выше 9 этажей, рассчитаны на 112 квартир общей площадью 6648,64 кв. м (40 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 24 трёхкомнатные квартиры ориентировочно для 298 жильцов).

Чтобы начать строительство, подрядчик должен был снести постройки, которые принадлежали колонии: аварийный свинарник, вещевой склад для обмундирования администрации колонии и спецконтингента, а также одноэтажный гараж для легковых автомобилей и разрушенный ангар.

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