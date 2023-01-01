Алёна Бронникова В первом квартале 2023 года жителям Прикамья вернули 14,7 млн рублей переплаты за ЖКУ Больше всего нарушений в расчётах было выявлено в Березниках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2023 года жителям Пермского края за жилищно-коммунальные услуги вернули переплату на сумму 14,7 млн руб. В краевую инспекцию госжилнадзора за первый квартал поступило почти 2 тыс. жалоб на завышенные тарифы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что всего поступило 3950 обращений, 1953 из них содержали жалобы по завышенному начислению платы за ЖКУ, 540 обращений были по вопросам оплаты за услуги отопления. За эту графу услуг в квитанциях инспекция помогла вернуть 13 млн руб., более 11 млн руб. из которых были незаконно начислены жителям Березников.

В результате проверок по факту обращений сотрудники ИГЖН обнаружили нарушения в расчётах ПАО «Т Плюс». С начала октября 2022 года жильцам 39 многоквартирных домов блочного и панельного типа начисляли оплату по гораздо более высокому нормативу потребления для категории деревянных домов. Ещё 139 домов в Березниках находятся на особом контроле.

«Чаще всего неверные начисления допускаются при определении платы за отопление и горячее водоснабжение. При наличии фактов, свидетельствующих о нарушении порядка определения платы за коммунальные услуги, жители вправе обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для проведения проверки», — цитирует замначальника ИГЖН Юлию Батеневу пресс-служба ведомства.

Группа «Т Плюс»— крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. Пермский филиал ПАО «Т Плюс» объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.