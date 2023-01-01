Максим Артамонов
В Минтербезе Пермского края прокомментировали рассылку повесток
Ранее пермякам начали приходить уведомления с просьбой явиться в военкомат
В Пермском крае жителям стали приходить повестки с просьбой явиться в военкомат для вручения мобилизационного предписания. При себе они должны иметь военный билет и паспорт. Об этом пермяки сообщили в социальных сетях. В Министерстве территориальной безопасности, в свою очередь, утверждают, что это не связано с призывом в рамках частичной мобилизации.
На сегодняшний день известно о двух таких случаях. В первом повестку получил пермяк — уведомление с просьбой прийти в военкомат ему положили в почтовый ящик, а во втором аналогичное извещение получил житель Осы.
В повестке, которую получил житель Перми, было написано, что мужчине нужно явиться в отдел военкомата Индустриального и Дзержинского районов в свободное от работы время с момента получения повестки. Либо с 14:00 до 17:30 6 апреля для вручения мобилизационного предписания, взяв с собой военный билет и паспорт.
Журналисты «КП-Пермь» обратились за комментарием в Министерство территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве утверждают, что требования явиться в военкомат не связаны с призывом в рамках частичной мобилизации.
«Эти повестки являются частью текущей работы военных комиссариатов, которую они ведут постоянно, на протяжении всего календарного года. Цель — уточнение данных воинского учёта», — цитирует издание ответ минтербеза.
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