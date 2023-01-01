Максим Артамонов В Пермском крае зарегистрирован четвёртый лесной пожар с начала года Возгорание произошло в Кунгурском округе Поделиться Твитнуть

В Кунгурском муниципальном округе 11 апреля зафиксирован уже четвёртый по счёту лесной пожар с начала этого года. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со сслыкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что происшествие случилось рядом с посёлком Ильича. Площадь лесного пожара составила 0.3 Га.

«До ближайшего населенного пункта п.Ильича, 400 метров, преграда дорога. Угрозы населённому пункту нет», — пояснили в МЧС.

Напомним, первый лесной пожар в этом году был зарегистрирован 4 апреля на территории Очёрского лесничества. Причиной стало возгорание травы на сопредельном с лесом земельном участке возле д. Осиновка (Большесосновский округ).

В лесопожарном центре добавили, что информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 и в мобильном приложении «Берегите лес».

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