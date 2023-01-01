Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми освоено производство вина из грибов Речь идёт о создании нового гастротуристического бренда Поделиться Твитнуть

Алкогольный напиток из рыжиков производит компания «Виноград», и её генеральный директор Екатерина Балдина рассказала об этом на круглом столе «Внутренний туризм как двигатель развития региона», который 11 апреля провёл издательский дом «КоммерсантЪ-Прикамье».

Напиток, название для которого ещё находится в разработке, является продуктом естественного брожения без добавления сахара, поэтому это именно сухое вино, а не брага, наливка или настойка. Из всех уральских грибов был выбран рыжик, потому что только из него получается напиток красивого золотистого цвета.





Как пояснила модератор круглого стола, генеральный директор компании «Валида» Елена Шперкина, речь идёт о создании нового гастротуристического бренда. Екатерина Балдина рассчитывает организовать гастрономические туры по Пермскому краю, "потому что наш регион необычайно богат оригинальными кулинарными рецептами и локаворскими продуктами". Вино из рыжиков будет дополнением к коми-пермяцкому меню, в котором будут позиции вроде супа из репы и морса из ревеня. Кроме того, новый напиток может послужить в качестве гастрономического сувенира.

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