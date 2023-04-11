Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Возобновляются вертолётные экскурсии из Ныроба Для пермских туристов снова будет доступен Маньпупунёр Поделиться Твитнуть

фото: геликс

В этом году планируется возобновить вертолётные экскурсии из Ныроба по направлению к плато Маньпупунёр и перевалу Дятлова. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин на круглом столе «Внутренний туризм как двигатель развития региона», который 11 апреля провёл издательский дом «КоммерсантЪ-Прикамье».

Вертолётные путешествия на Маньпупунёр были популярным туристическим направлением в сезоне-2021, однако в 2022 году они прекратились. Как пояснил Вадим Балдин: «Мне нужен был вертолёт в Сургуте, и я его перегнал из Ныроба».





В нынешнем году вертолёт Ми-8 снова будет базироваться на ныробском аэродроме, и руководство «Геликса» уже начинает переговоры с туристическими агентствами. Всего в распоряжении авиакомпании пять вертолётов Ми-8.





Руководитель авиакомпании считает, что стоило бы для привлечения иногородних туристов начинать вертолётную программу в Большом Савино, однако это предприятие невозможно без поддержки региональных властей.





Директор туристической компании «Валида» Елена Шперкина предлагает совмещать вертолётные туры на легендарное плато с программой путешествий по Пермскому краю, куда могли бы войти Вишерский заповедник и верховья северных рек — Колвы и Берёзовой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.