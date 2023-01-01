Елена Синица В Прикамье больше недели не могут найти 19-летнего молодого человека Он ушел из дома 2 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: ЛизаАлерт

В Карагайском районе Пермского края пропал 19-летний Сергей Колупаев. Он ушел из дома 2 апреля и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своих социальных сетях.

Из примет молодого человека называют следующее: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

В этот день он был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о пропавшем молодом человеке, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112

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