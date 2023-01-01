Максим Артамонов В России срочникам-уклонистам от призыва могут запретить выезд за границу Резонансный законопроект будет рассмотрен сегодня Поделиться Твитнуть

Госдума РФ сегодня, 11 апреля, рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Одна из ключевых поправок, которую планируют принять парламентарии, — приравнивание электронных и бумажных повесток в военкомат, а также расширение ограничительных мер для уклонистов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, если депутаты примут эти изменения, то электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Военнообязанные смогут получать электронные повестки через «Госуслуги» или в МФЦ, отметил депутат.

Картаполов пояснил, что принятием этого документа Россия «оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году (во время мобилизации — прим. ред.)», а «новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с комиссариатом».

В законопроекте предусмотрена возможность досудебного порядка обжалования действий военкоматов, но в то же время для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры: запрет на выезд из страны, вождение транспорта, заключение сделок с недвижимостью и ограничения на выдачу кредитов.

Комитет по обороне предлагает сохранить оповещения через бумажные повестки и через работодателя. То есть традиционные повестки под расписку сохранятся, однако теперь они будут дублироваться в электронной форме. Также планируется ввести оповещение заказными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде.

Предложение внести в законодательство электронный способ рассылки повесток ранее анонсировал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он объяснил введение новшества «велением времени», поскольку все сервисы переходят в цифровой режим.

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