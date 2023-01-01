Алёна Бронникова Пермские ИТ-компании стали победителями четырёх треков в федеральном конкурсе Startup Tour Проекты будут представлены в Москве на крупнейшей среди стран СНГ конференции Поделиться Твитнуть

фото: Startup Tour

Пермь в пятый раз стала площадкой для проведения масштабного федерального конкурса стартапов в сфере высоких технологий Startup Tour Фонда «Сколково». Участниками стали компании из восьми регионов России, сообщает пресс-служба губернатора Дмитрия Махонина.

Среди 140 заявок от представителей Воронежской, Московской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Тюменской областей, Краснодарского и Пермского края, были отобраны всего 20 проектов. Тринадцать из них оказались из Прикамья.

Дмитрий Махонин выступил с приветственным словом и подчеркнул, что пермские компании уже много раз становились призёрами конкурса.

«Сегодня государство уделяет большое внимание высокотехнологичным компаниям. Действуют федеральные и региональные меры поддержки. Это помогает бизнесу создавать уникальные продукты, открывать рабочие места, осваивать новые направления», — отметил он.

Ежегодно в рамках конкурса участники проходят отбор по трём категориям: «Информационные технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» и «Индустриальные и энергетические технологии». В 2023 году появилось новое направление — «CreativeTECH», связанное с креативной экономикой. И во всех четырёх треках первые места достались компаниям из Прикамья.

В первом треке гран-при заслужила компания «Диджитал Вэйв», представившая технологии машинного зрения. Разработка позволяет точно и быстро замерять по изображениям с IP-камер объём сыпучих материалов без помощи дополнительного оборудования и персонала. «ИТ Профессиональные Решения» предложили сервис BIOT для раннего определения заболеваний. Победителями в остальных категориях стали «РЭДИТИВ» и Letary. В конце мая они смогут презентовать свои проекты на самой крупной в России и странах СНГ конференции технологических предпринимателей Startup Village, которая пройдет в Москве.

Startup Tour в Перми проходит при поддержке Правительства Пермского края и регионального Агентства инвестиционного развития. Регион входит в десятку представителей других субъектов России по количеству участников.

Инновационный партнер мероприятия: Дом.ру Бизнес. Соорганизаторы мероприятия: технопарк в сфере высоких технологий "Morion Digital", креативное агентство "GS Team", Агентство по развитию МСП Пермского края. Генеральный информационный партнер: Медиахолдинг "РБК Пермь". Информационный партнер: Пермский академический Театр-Театр, акселератор "Большая разведка". Событие станет частью деловой программы к 300-летию Перми.





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