Максим Артамонов На Украине погиб 23-летний военнослужащий из Пермского края Ильнур Рахмангулов был призван в зону СВО в рамках «частичной мобилизации» Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий Ильнар Рахмангулов из Бардымского округа. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Ильнар Рахмангулов родился 1 декабря 1999 года в с. Аклуши. В 2014 году, после окончания учебы в Тюндюковской среднеобразовательной школе поступил в Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта. Там обучился на судоводителя. После этого был призван на срочную военную службу, а отслужив, получил звание ефрейтора.

Осенью прошлого года Ильнара Рахмангулова мобилизовали и направили в учебный центр в Еланский гарнизон Свердловской области. С января 2023 года он принимал участие в СВО в качестве разведчика взвода управления батареи реактивного артиллерийского дивизиона и погиб 23 марта. При каких обстоятельствах и как, чиновники не уточняют. Награждён Орденом Мужества посмертно.

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