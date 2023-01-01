Олег Антонов В Перми заработал второй магазин United Colors of Benetton Он открылся iMALL «Эспланада» Поделиться Твитнуть

Магазин одежды United Colors of Benetton / фото: iMALL «Эспланада»

В субботу, 8 апреля, в Перми заработал магазин одежды United Colors of Benetton. Он располагается на первом этаже торгового центра iMALL «Эспланада». Об этом сообщается в социальных сетях ТЦ.



Ещё один отдел бренда работает в ТРЦ «Планета».

Ранее магазин United Colors of Benetton располагался на Комсомольском проспекте, 44, однако осенью 2020 года он закрылся.

Международный бренд United Colors of Benetton был создан в 1965 году, сегодня это одна из самых известных итальянских компаний-производителей модной одежды.



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