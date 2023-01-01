В Перми на пожаре в жилом доме погиб человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали о пожаре 8 апреля, где погиб человек. Вызов в экстренные службы Перми был зафиксирован около 4 часов утра, сообщалось, что в краевом центре горит дом. На место выехали 10 пожарных и две единицы техники.

Очагом пожара была одна из комнат в доме, в ней было найдено тело погибшего человека. Площадь возгорания составила 5 кв.м, ликвидировать возгорание удалось в 4.24.

Обстоятельства и причины ЧС устанавливаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.