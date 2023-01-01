Андрей Стрельцов Пермская лыжницы Мария Истомина завоевала вторую бронзу в финале Кубка страны На этот раз она завоевала медаль в спринте свободным стилем Поделиться Твитнуть

В Кировске (Мурманская область) прошёл второй соревновательный день в рамках финала кубка России по лыжным гонкам. ​ На этот раз спортсменки разыграли награды в спринте свободным стилем.

Представляющая Пермский края Мария Истомина пришла к финишу третьей, пропустив вперёд только Наталью Непряеву и Веронику Степанову.

Днём ранее Мария Истомина также завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10/15 км классическим стилем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.