Андрей Стрельцов
Пермская лыжницы Мария Истомина завоевала вторую бронзу в финале Кубка страны
На этот раз она завоевала медаль в спринте свободным стилем
В Кировске (Мурманская область) прошёл второй соревновательный день в рамках финала кубка России по лыжным гонкам. На этот раз спортсменки разыграли награды в спринте свободным стилем.
Представляющая Пермский края Мария Истомина пришла к финишу третьей, пропустив вперёд только Наталью Непряеву и Веронику Степанову.
Днём ранее Мария Истомина также завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10/15 км классическим стилем.
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