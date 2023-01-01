Андрей Стрельцов «Кама» завершила сезон поражением в Грозном Пермские волейболисты на тай-брейке уступили ВК «Грозный» Поделиться Твитнуть

Фото ВК «Кама»

Сезон для подопечных Владимира Викулова завершён. Две последние игры в рамках чемпионата Высшей лиги «А» пермяки провели в Грозном. Если в первой игре они праздновали победу 3-1, то в повторной в упорном поединке уступили со счётом 2-3.

В итоге «Кама» заняла общее двенадцатое место, среди шестнадцати участников соревнований. Напомним, что в этом сезоне за клуб выступали только воспитанники пермского спорта.

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