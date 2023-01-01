Максим Артамонов На трассе в Перми загорелась машина скорой помощи Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Пермь с огоньком"

Днём 8 апреля на автодороге в Перми загорелся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает telegram-канал «Пермь с огоньком», который опубликовал фото с места происшествия.

Позже информация появилась в городских сообществах в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили факт происшествия, сказав, что погибших и травмированных нет.

Как уточняет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошёл на улице Якутской во время движения. В полиции также пояснили, что в результате происшествия никто не пострадал.

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