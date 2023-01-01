Андрей Стрельцов Пермская лыжница Мария Истомина завоевала бронзу в финале кубка России Она была третьей в гонке с раздельным стартом Поделиться Твитнуть

В Кировске (Мурманская область) стартовал финал кубка России по лыжным гонкам. В первый день соревнований женщины разыграли медали в гонке с раздельным стартом на 10/15 км классическим стилем.

Лучшее время показала Наталья Непряева, за ней финишировала Анастасия Прокофьева, а третье место и бронзовую награду получила пермячка Мария Истомина.

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