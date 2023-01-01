Максим Артамонов В Перми с балкона на пятом этаже выпал мужчина Пострадавшего пермяка госпитализировали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми на улице Халтурина, 2 пьяный мужчина выпал с балкона на пятом этаже. Происшествие случилось вечером 7 апреля. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на паблик «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, во время инцидента мужчину на балконе пытался удержать его пьяный отец, но не смог. В итоге тот упал на асфальт.

«Реанимацию мы быстро вызвали с полицией и дали показания. Жесть какая-то», — написал автор поста.

Пострадавшего отвезли в больницу.

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