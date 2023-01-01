Андрей Стрельцов «Кама» победила в Грозном Пермские волейболисты в гостях обыграли команду из Чечни Поделиться Твитнуть

Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край

Завершаются игры второго этапа волейбольной Высшей лиги «А». Свои последние два поединка в турнире подопечные Владимира Викулова играют на выезде против ВК «Грозный». В пятницу состоялась первая встреча команд. Она завершилась со счётом 3-1 в пользу «Камы».

Сегодня, 8 апреля, команды проведут повторный поединок. «Кама» занимает перед заключительной игрой третье место среди коллективов, оспаривающих места с 9 по 16.

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