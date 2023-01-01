Алёна Бронникова Власти Перми определили размер субсидий на ремонт ДК и школ допобразования В 2023 году учреждения культуры получат 141 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми внесла изменения в порядок выделения субсидий автономным бюджетным учреждениям на проведение ремонта и оснащение. Данные на ближайшую трёхлетку опубликованы в постановлении на сайте горадминистрации.

Общая сумма выделенных из бюджета денег в 2023 году составит 141 млн руб., в 2024 году планируется направить 177,6 млн руб., а в 2025 — 141,2 млн руб. В частности, на капитальный ремонт ДК им. Солдатова будет выделено 8,8 млн руб. в текущем году, а затем в течение двух лет будут реализованы работы на сумму 80,5 млн руб.





Помимо этого, учреждения получат деньги на текущий ремонт и техническое оснащение, приобретение нового инвентаря, мебели и необходимого оборудования. В 2023 году на ремонт театру «У Моста» выделят 2,6 млн руб., ДК им. Калинина — 10,7 млн руб. За три года больше всего средств запланировано выделить на библиотеки — в общей сложности 55 млн руб. и на работы в ДК им. Кирова 39 млн руб.





Детская музыкальная школа № 10 на Советской Армии, 23 получит 28,2 млн руб. на ремонт и 3,6 млн руб. на оборудование. ДК «Искра» в 2023 году планируется отремонтировать за два года на сумму 11,4 млн руб. и оснастить на 26,7 млн руб.





Напомним, в Перми ищут подрядчика на капремонт входной группы ДК им. Солдатова на 2,2 млн руб. Разработку проекта его полной реставрации оценили в 43 млн руб.

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