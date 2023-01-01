Елена Синица Самолёт из Перми во Владикавказ вылетит с задержкой более семи часов Задержка рейса находится на контроле транспортной прокуратуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 7 апреля, в 15:45 должен был вылететь самолёт из Перми во Владикавказ. Однако рейс состоится с задержкой. Информация об этом появилась в расписании аэропорта Большое Савино. Согласно онлайн-табло, вылет переносится на 22:10. Об этом сообщает «Рифей».

В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что задержка рейса находится на контроле ведомства.

«Произошла задержка рейса ЕО 887 по маршруту Пермь—Владикавказ авиакомпании «Икар». Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — говорят в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что этим рейсом должны улететь 75 пассажиров, в числе которых 10 несовершеннолетних.

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