Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Что посмотреть с 7 по 14 апреля
На этой неделя пермяков ждут многочисленные театральные события: театр кукол приглашает на премьеру спектакля по повести Льва Давыдычева, в ТЮЗе состоятся гастроли Казанского государственного театра юного зрителя, который представит пять спектаклей для взрослых и детей, а на сцене Театра-Театра выступят музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга. Пройдёт концерт в католической церкви, а в «Хохловке» стартует пасхальная неделя. Главным событием недели станет фестиваль научно-популярного кино.
В Перми проходит V Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC (16+). Кинопрограмма состоит из картин, исследующих космос, сознание человека, этичность использования технологий искусственного интеллекта. Вместе с героями фильмов зрители отправятся в экстремальные путешествия, будут созерцать красоту природы, изучать, как функционирует зрение человека, и по-новому осознают последствия изоляции. В программе фестиваля многочисленные лекции, дискуссии, мастер-классы, public- и open-talk. Подробная афиша и запись на события фестиваля на сайте https://www.futuredoc.ru/ Главной площадкой станет культурное пространство «Часовой завод». События 11 и 12 апреля пройдут в частной филармонии «Триумф», а в детском технопарке «Кванториум Фотоника» состоятся специальные показы фильмов для детей.
С 7 по
13 апреля
Театр
кукол приглашает на премьеру
спектакля «Уроки жизни Ивана Семёнова» (6+, от 8 лет) по повести Льва Давыдычева. Постановочная
группа хорошо знакома пермскому зрителю: режиссёр Дмитрий Богданов в тандеме с
художником Анастасией Гончаровой выпустили несколько спектаклей, один из них –
тоже по повести Давыдычева — «Лёлишна из третьего подъезда». Как и в «Лёлишне»,
создатели рефлексируют на тему воспитания детей. Действие спектакля развернётся
в 1960-е годы в небольшом городке, эпоха найдёт отражение в костюмах и
декорациях. Так, например, у Ивана будет настоящий советский портфель и
школьная форма тех лет. Зрители увидят этапы взросления мальчика в школе, дома,
на улице. На премьере ожидают специального гостя – Владимира Воробья, актёра,
сыгравшего главного героя в фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана
Семёнова, второклассника и второгодника» (1966).
Пермский
театр кукол, 12 и 13 апреля в 19:00
Пермский
ТЮЗ приглашает на гастроли
Казанского государственного театра юного зрителя. 11 апреля в 15:00 и 19:00 зрителей ждёт хип-хоп music комикс в двух
действиях по комедии Дениса Фонвизина «Nедоросль» (12+, от 14 лет). 12 апреля в
11:00 и 13 апреля в 11:00 и 13:30 будет показано мультпутешествие по сказкам
«Северное сияние» (6+). 12 и 13 апреля в 19:00 зрители увидят совместный проект
театра с татарстанским отделением добровольческого поисково-спасательного
отряда «ЛизаАлерт» «Здесь был Кай» (12+, от 14 лет). Спектакль Артёма Устинова
посвящён утрате близкого и работе с этой травмой. 14 апреля в 11:00 и 13:30
будет показана уютная сказка для всей семьи «Удивительный чердак» (6+).
Спектакль Лилии Ахметзяновой – музыкальная сказка о красоте повседневности,
осознанном потреблении, ностальгии и семейных традициях. 14 апреля в 19:00
зрители увидят историю большой любви «Юбилей ювелира» (16+).
Пермский
театр юного зрителя, с 11 по 14 апреля
В
«Хохловке» стартует «Пасхальная
неделя» (6+). Гости музея узнают о
народных традициях важных дат пасхального цикла, о традиционных и современных
способах окрашивания яиц, изготовят пасхальные хвойные венки, украшенные яркими
бумажными цветами – такие делали в Кунгурском районе Пермского края, выучат
волочебные песни, чтобы поздравить с Пасхой друзей и знакомых, примут участие в
обходе дома на кочерге, в «проводах» и «похоронах» домашних насекомых, а также в
народных играх на соломе.
Архитектурно-этнографический
музей «Хохловка», с 7 апреля
В
атмосфере католической церкви пройдёт концерт Лии Якушевой (орган, Москва) Fiori musicali (12+) – «Цветы музыки» (итал.). Проект назван в
честь сборника сочинений для органа Джироламо Фрескобальди (1635), который
оказал огромное влияние на европейскую музыку. В программе – произведения
Фрескобальди, Баха и Вивальди.
Приход
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви, 9 апреля в
19:00
В
Перми открылась персональная выставка Любови Писорогло «Первый на Урале – в сердце Перми» (0+). Главный герой акварелей художницы – кампус Пермского государственного
национального исследовательского университета
Центральный
выставочный зал, «Другие круги», до 30 апреля
В
«Горьковке» пройдёт концерт «Звонкая
весна» (6+). В исполнении трио «Дом
RA», студентов ПГИК и учащихся ДМШ № 6 «Классика» и православной ДШИ «Традиция»
прозвучат классические и современные произведения русских и зарубежных
композиторов: Вивальди, Шумана, Чайковского, Рахманинова, Глинки, Стравинского
и др. Во второй части встречи каждый сможет попробовать свои силы в игре на
неаполитанской мандолине.
Пермская
краевая библиотека им. Горького, 10 апреля в 18:00
В «Горьковке»
пройдёт лекция Светланы Федотовой
«Пермь и космос» (16+). «Поговорим
о том, чем стал космос для Перми – проклятьем или счастливой звездой. Назовём
героев, которые до сих пор мало известны широкой публике», – пишет Светлана
Федотова о предстоящей лекции. Отдел краеведения подготовил выставку книг о
вкладе Перми и пермских предприятий в космическую программу нашей страны.
Пермская
краевая библиотека им. Горького, 12 апреля в 18:30
Серия
гастролей пройдёт на сцене Театра-Театра. 11 апреля в 19:00 музыканты группы
Atomic Cellos (Санкт-Петербург) выступят с программой «Мировые рок-хиты на виолончелях» (6+). Зрителей услышат каверы песен Metallica,
Linkin Park, Rammstein и других всемирно известных музыкантов. 12 апреля в
19:00 пройдёт концерт «Королева
джаза Элла Фицджеральд» (6+)
победительницы телешоу «Большой джаз-2022» Анастасии Ивановой (Москва) и её
бэнда. В этот вечер бэнд Анастасии Ивановой представит джазовые стандарты в
собственных аранжировках и продемонстрирует универсальные и неограниченные
музыкальные возможности восходящих звёзд российского джаза. 13 апреля в 19:00
выступит московский ансамбль
девяти саксофонов Novo (6+).
Зрители услышат барочный хорал и шедевры симфонической музыки.
Пермский
академический Театр-Театр, 11, 12 и 13 апреля
«Хорус-квартет»
исполнит музыкально-литературную композицию пермского композитора Игоря
Ануфриева для сопрано, чтецов и мужского вокального квартета «Стихи Чердыни Великой» (6+). В основе цикла лежат подлинные тексты и
напевы народных духовных стихов, собранных в Чердынском районе Пермского края.
Органный
концертный зал, 10 апреля в 19:00
В
рамках Фестиваля пермского
искусства (0+) зрителей ждёт
музыкальный спектакль «Под цыганским шатром» (6+) ансамбля песни и танца
«Ромэн». Элементами нового спектакля стали жгучие цыганские танцы,
проникновенные романсы и таборные песни.
Дворец
культуры им. Калинина, 14 апреля в 19:00
В
рамках проекта Пермской синематеки «Понимаем кино» состоится открытая лекция кинокритика, специалиста по
немецкому кинематографу Ксении Реутовой «Михаэль Ханеке: бескомпромиссное высказывание»
(16+). Лекция посвящена
австрийскому режиссёру и сценаристу Михаэлю Ханеке, фильмы которого отличаются
мрачным стилем повествования и исследуют насилие во всех проявлениях.
Киноцентр
«Премьер», 14 апреля в 18:30
В
течение апреля и мая по субботам можно посетить выставку «Время Пермского балета» (12+). Экспозиция посвящена истории пермского
балета, устроена как фотохронограф и охватывает почти столетие: от 1926 года,
когда в афише пермского Городского театра впервые появились балетные спектакли,
до сегодняшнего дня. Регистрация по ссылке https://chasovoj-zavod.timepad.ru/event/2359161/
Галерея
«Переход», 8 апреля с 14:30 до 17:00
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