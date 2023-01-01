Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что посмотреть с 7 по 14 апреля Поделиться Твитнуть

На этой неделя пермяков ждут многочисленные театральные события: театр кукол приглашает на премьеру спектакля по повести Льва Давыдычева, в ТЮЗе состоятся гастроли Казанского государственного театра юного зрителя, который представит пять спектаклей для взрослых и детей, а на сцене Театра-Театра выступят музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга. Пройдёт концерт в католической церкви, а в «Хохловке» стартует пасхальная неделя. Главным событием недели станет фестиваль научно-популярного кино.

В Перми проходит V Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC (16+). Кинопрограмма состоит из картин, исследующих космос, сознание человека, этичность использования технологий искусственного интеллекта. Вместе с героями фильмов зрители отправятся в экстремальные путешествия, будут созерцать красоту природы, изучать, как функционирует зрение человека, и по-новому осознают последствия изоляции. В программе фестиваля многочисленные лекции, дискуссии, мастер-классы, public- и open-talk. Подробная афиша и запись на события фестиваля на сайте https://www.futuredoc.ru/ Главной площадкой станет культурное пространство «Часовой завод». События 11 и 12 апреля пройдут в частной филармонии «Триумф», а в детском технопарке «Кванториум Фотоника» состоятся специальные показы фильмов для детей.

С 7 по 13 апреля

Театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Уроки жизни Ивана Семёнова» (6+, от 8 лет) по повести Льва Давыдычева. Постановочная группа хорошо знакома пермскому зрителю: режиссёр Дмитрий Богданов в тандеме с художником Анастасией Гончаровой выпустили несколько спектаклей, один из них – тоже по повести Давыдычева — «Лёлишна из третьего подъезда». Как и в «Лёлишне», создатели рефлексируют на тему воспитания детей. Действие спектакля развернётся в 1960-е годы в небольшом городке, эпоха найдёт отражение в костюмах и декорациях. Так, например, у Ивана будет настоящий советский портфель и школьная форма тех лет. Зрители увидят этапы взросления мальчика в школе, дома, на улице. На премьере ожидают специального гостя – Владимира Воробья, актёра, сыгравшего главного героя в фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» (1966).

Пермский театр кукол, 12 и 13 апреля в 19:00

Уроки жизни Ивана Семёнова

Пермский театр кукол

Пермский ТЮЗ приглашает на гастроли Казанского государственного театра юного зрителя. 11 апреля в 15:00 и 19:00 зрителей ждёт хип-хоп music комикс в двух действиях по комедии Дениса Фонвизина «Nедоросль» (12+, от 14 лет). 12 апреля в 11:00 и 13 апреля в 11:00 и 13:30 будет показано мультпутешествие по сказкам «Северное сияние» (6+). 12 и 13 апреля в 19:00 зрители увидят совместный проект театра с татарстанским отделением добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» «Здесь был Кай» (12+, от 14 лет). Спектакль Артёма Устинова посвящён утрате близкого и работе с этой травмой. 14 апреля в 11:00 и 13:30 будет показана уютная сказка для всей семьи «Удивительный чердак» (6+). Спектакль Лилии Ахметзяновой – музыкальная сказка о красоте повседневности, осознанном потреблении, ностальгии и семейных традициях. 14 апреля в 19:00 зрители увидят историю большой любви «Юбилей ювелира» (16+).

Пермский театр юного зрителя, с 11 по 14 апреля

В «Хохловке» стартует «Пасхальная неделя» (6+). Гости музея узнают о народных традициях важных дат пасхального цикла, о традиционных и современных способах окрашивания яиц, изготовят пасхальные хвойные венки, украшенные яркими бумажными цветами – такие делали в Кунгурском районе Пермского края, выучат волочебные песни, чтобы поздравить с Пасхой друзей и знакомых, примут участие в обходе дома на кочерге, в «проводах» и «похоронах» домашних насекомых, а также в народных играх на соломе.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», с 7 апреля

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

В атмосфере католической церкви пройдёт концерт Лии Якушевой (орган, Москва) Fiori musicali (12+) – «Цветы музыки» (итал.). Проект назван в честь сборника сочинений для органа Джироламо Фрескобальди (1635), который оказал огромное влияние на европейскую музыку. В программе – произведения Фрескобальди, Баха и Вивальди.

Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви, 9 апреля в 19:00

В Перми открылась персональная выставка Любови Писорогло «Первый на Урале – в сердце Перми» (0+). Главный герой акварелей художницы – кампус Пермского государственного национального исследовательского университета

Центральный выставочный зал, «Другие круги», до 30 апреля

выставка Любови Писорогло «Первый на Урале – в сердце Перми»

Центральный выставочный зал

В «Горьковке» пройдёт концерт «Звонкая весна» (6+). В исполнении трио «Дом RA», студентов ПГИК и учащихся ДМШ № 6 «Классика» и православной ДШИ «Традиция» прозвучат классические и современные произведения русских и зарубежных композиторов: Вивальди, Шумана, Чайковского, Рахманинова, Глинки, Стравинского и др. Во второй части встречи каждый сможет попробовать свои силы в игре на неаполитанской мандолине.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 10 апреля в 18:00

В «Горьковке» пройдёт лекция Светланы Федотовой «Пермь и космос» (16+). «Поговорим о том, чем стал космос для Перми – проклятьем или счастливой звездой. Назовём героев, которые до сих пор мало известны широкой публике», – пишет Светлана Федотова о предстоящей лекции. Отдел краеведения подготовил выставку книг о вкладе Перми и пермских предприятий в космическую программу нашей страны.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 12 апреля в 18:30

Серия гастролей пройдёт на сцене Театра-Театра. 11 апреля в 19:00 музыканты группы Atomic Cellos (Санкт-Петербург) выступят с программой «Мировые рок-хиты на виолончелях» (6+). Зрителей услышат каверы песен Metallica, Linkin Park, Rammstein и других всемирно известных музыкантов. 12 апреля в 19:00 пройдёт концерт «Королева джаза Элла Фицджеральд» (6+) победительницы телешоу «Большой джаз-2022» Анастасии Ивановой (Москва) и её бэнда. В этот вечер бэнд Анастасии Ивановой представит джазовые стандарты в собственных аранжировках и продемонстрирует универсальные и неограниченные музыкальные возможности восходящих звёзд российского джаза. 13 апреля в 19:00 выступит московский ансамбль девяти саксофонов Novo (6+). Зрители услышат барочный хорал и шедевры симфонической музыки.

Пермский академический Театр-Театр, 11, 12 и 13 апреля

«Хорус-квартет» исполнит музыкально-литературную композицию пермского композитора Игоря Ануфриева для сопрано, чтецов и мужского вокального квартета «Стихи Чердыни Великой» (6+). В основе цикла лежат подлинные тексты и напевы народных духовных стихов, собранных в Чердынском районе Пермского края.

Органный концертный зал, 10 апреля в 19:00

В рамках Фестиваля пермского искусства (0+) зрителей ждёт музыкальный спектакль «Под цыганским шатром» (6+) ансамбля песни и танца «Ромэн». Элементами нового спектакля стали жгучие цыганские танцы, проникновенные романсы и таборные песни.

Дворец культуры им. Калинина, 14 апреля в 19:00

В рамках проекта Пермской синематеки «Понимаем кино» состоится открытая лекция кинокритика, специалиста по немецкому кинематографу Ксении Реутовой «Михаэль Ханеке: бескомпромиссное высказывание» (16+). Лекция посвящена австрийскому режиссёру и сценаристу Михаэлю Ханеке, фильмы которого отличаются мрачным стилем повествования и исследуют насилие во всех проявлениях.

Киноцентр «Премьер», 14 апреля в 18:30

В течение апреля и мая по субботам можно посетить выставку «Время Пермского балета» (12+). Экспозиция посвящена истории пермского балета, устроена как фотохронограф и охватывает почти столетие: от 1926 года, когда в афише пермского Городского театра впервые появились балетные спектакли, до сегодняшнего дня. Регистрация по ссылке https://chasovoj-zavod.timepad.ru/event/2359161/

Галерея «Переход», 8 апреля с 14:30 до 17:00

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