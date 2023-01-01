С укусами клещей в больницы края обратились 7 человек В их числе двое детей Поделиться Твитнуть

С начала сезона из-за укусов клещей в медорганизации Пермского края обратилось 7 человек (в том числе двое детей) — по одному пострадавшему в Юрлинском, Карагайском, Пермском МО, Верещагинском, Добрянском, Краснокамском, Чайковском ГО. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Присасывание в четырёх случаях произошло при посещении индивидуальных садов, в двух случаях при посещении леса, в одном — при посещении лесопарковых зон и других территорий.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в двух случаях клещи оказались инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

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