Андрей Стрельцов «Пермские медведи» уступили команде из Чехова В регулярном чемпионате подопечным Валентина Бузмакова осталось провести один матч Поделиться Твитнуть

«Медвежье» дерби между командами Перми и Чехова в четверг в​ Подмосковье в рамках чемпионата Суперлиги завершилось в пользу хозяев. «Чеховские медведи» победили со счётом 37:25.

Теперь для окончательного распределения мест в турнирной таблице командам осталось провести заключительный тур.

«Пермские медведи» проведут заключительный аккорд «регулярки» дома 11 апреля. Соперником будет Динамо-Сунгуль» (Снежинск).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.