Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» уступили команде из Чехова
В регулярном чемпионате подопечным Валентина Бузмакова осталось провести один матч
«Медвежье» дерби между командами Перми и Чехова в четверг в Подмосковье в рамках чемпионата Суперлиги завершилось в пользу хозяев. «Чеховские медведи» победили со счётом 37:25.
Теперь для окончательного распределения мест в турнирной таблице командам осталось провести заключительный тур.
«Пермские медведи» проведут заключительный аккорд «регулярки» дома 11 апреля. Соперником будет Динамо-Сунгуль» (Снежинск).
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