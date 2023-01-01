Андрей Стрельцов
«Парма» закончила сезон поражением от УНИКСа
Пермский баскетбольный клуб не смог выйти в полуфинал Единой лиги ВТБ
Для определения победителя четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в противостоянии «Пармы» и казанского УНИКСа потребовалось провести всего три матча. Во всех матчах победу праздновала команда из столицы Татарстана.
В четверг в Перми поединок завершился со счётом 52:73. Лучшим на площадке у хозяев стал Малик Диме. Он оформил дабл-дабл из 19 набранных очков и 12 подборов.
Счёт в серии до трёх побед стал 3:0 в пользу УНИКСа. Для игроков «Пармы» сезон на этом закончен.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.