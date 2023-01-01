Андрей Стрельцов «Парма» закончила сезон поражением от УНИКСа Пермский баскетбольный клуб не смог выйти в полуфинал Единой лиги ВТБ Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Для определения победителя четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в противостоянии «Пармы» и казанского УНИКСа потребовалось провести всего три матча. Во всех матчах победу праздновала команда из столицы Татарстана.

В четверг в Перми поединок завершился со счётом 52:73. ​ Лучшим на площадке у хозяев стал Малик Диме. Он оформил дабл-дабл из 19 набранных очков и 12 подборов. ​

Счёт в серии до трёх побед стал 3:0 в пользу УНИКСа. ​ Для игроков «Пармы» сезон на этом закончен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.