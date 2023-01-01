Алёна Бронникова Пермяк отсудил у банка 179 тысяч рублей Банк списал деньги без его ведома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Кировского района Перми в ноябре 2022 года подал иск в суд на банк за списание 179 тыс. руб. без его ведома через мобильное приложение. Районный суд рассмотрел это дело и постановил вернуть мужчине незаконно списанные деньги.

По информации ведомства, деньги были списаны два года назад через онлайн-платформу банка. Уведомления и коды для подтверждения операции пользователю не приходили. Мужчина писал обращение в банк на возврат списанной суммы, однако банк его отклонил.





«Мужчина полагает, что операции по списанию произошли с использованием технических средств, изменённых в системе банка без согласия клиента. Банк должен был приостановить данные операции как подозрительные», — сообщает пресс-служба ведомства.





Представители финучреждения не явились на слушание. Они заявили, что все операции совершались через приложение, клиента они уведомляли о переводе, и за возвратом суммы ему необходимо обратиться к владельцу телефонного номера, по которому был совершён перевод. Оператор мобильной связи, к которой привязан телефонный номер пермяка, представил доказательства того, что никаких оповещений по номеру не приходило.





Суд удовлетворил требования пострадавшего на основании того, что банк не обеспечил надлежащий контроль денежных операций. По поручению Банка РФ все подозрительные операции должны пресекаться банками с помощью приостановки использования банковской карты.





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