Елена Синица В Перми завершились поиски пропавшей 12-летней девочки Школьницу нашли живой Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми полиция и волонтёры завершили поиски пропавшей 12-летней девочки. Школьницу нашли живой, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на социальные сети старшей сестры девочки.

Ранее стало известно, что 5 апреля девочка не вернулась домой после школы. В тот день она должна была пойти на танцы, но на занятия не пришла. Её телефон был найден в салоне автобуса, который ехал по направлению в центр города.

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