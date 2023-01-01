Максим Артамонов В Кунгуре появится арт-объект из гвоздей Ящики для сбора «сырья» установят в Кунгуре и Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кунгурского муниципального округа

К 360-летнему юбилею Кунгура в городе установят инсталляцию из гвоздей. Сейчас объявлен конкурс эскизов, которые будут использованы для создания арт-объекта. Об этом сообщается на официальной странице Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Необычный объект установят в рамках проекта «Кузнец всему делу венец», который стал победителем III конкурса социальных и культурных проектов Кунгурского муниципального округа. Руководитель проекта — местный мастер кузнечного дела Антон Киряков.

Арт-объект планируется создать из гвоздей, которые будут собраны жителями Кунгура и гостями города. Эскиз будущей скульптуры тоже планируется выбирать всем миром.

Ящики для сбора гвоздей будут стоять в разных местах Кунгура,а также Перми — в кафе «Пермские сласти» (ул. Ленина, 83) и в кафе «Чоскыт керку» (Пермь, ул. Пермская, 67)

В конкурсе на эскиз скульптуры могут участвовать все желающие. При выборе победителя будут учитываться оригинальность, продуманность образа, взаимосвязь с историей Кунгура и его 360-летним юбилеем. Кроме того, автор эскиза должен обосновать, почему именно его скульптура должна стать символом Кунгура.

Работы принимаются до 21 мая. Ддя этого нужно написать в сообщество «ВКонтакте» «Кузнец — всему делу венец» или на электронную почту: antonkiryakov82@yandex.ru, pavlovan474ly@yandex.ru, natakumir2001@mail.ru с пометкой РАБОТА НА КОНКУРС. В заявке обязательно нужно указать своё ФИО, возраст и контактные данные.

Результаты конкурса объявят 29 мая, а с 1 июня начнётся работа над созданием нового арт-объекта.

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