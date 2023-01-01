Елена Синица В Перми пропала 12-летняя девочка Она не вернулась домой 5 апреля Поделиться Твитнуть

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В Перми разыскивают 12-летнюю девочку, которая не вернулась домой после школы 5 апреля. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на соцсети сестры пропавшей девочки.

«Вечером должна была быть на танцах, но ее там не было. Никто из ее друзей не знает, где она, с кем она! Звонили на ее телефон, перезвонил водитель автобуса, направление автобуса было в центр! Телефон в автопарке! Никогда не было, чтобы она пришла домой не вовремя», — сообщает родственница.





Как уточняет 59.ru, последний раз школьницу видели на Молдавской, 10А. Там она была в компании с незнакомыми молодыми людьми и пьяной женщиной.





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