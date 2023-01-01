Прокуратура потребовала снести шесть домов в Перми Аварийные здания уже расселены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми прокурор в судебном порядке обязал администрацию города снести аварийные многоквартирные дома в Индустриальном районе.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, прокуратура установила, что на территории района давно стоят расселённые шесть зданий, но органы местного самоуправления мер к их сносу не принимают. Между тем, объекты представляют опасность, так как имеется беспрепятственный доступ внутрь зданий.

По результатам проверки прокурором в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию снести аварийные дома. Ленинский районный суд Перми иск удовлетворил.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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