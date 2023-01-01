Максим Артамонов В Перми на Камской ГЭС начнётся самый ранний в истории сброс воды Максимальный приток половодья ожидается с 25 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Камская ГЭС начала работать в режиме пропуска половодья. По данным Пермского ЦГМС, за дату начала интенсивного увеличения притока воды в Камское водохранилище принято 25 марта. Это самое раннее начало половодья за всю историю эксплуатации Камской ГЭС – с 1954 года, сообщили в пресс-службе РусГидро.

С 1 по 10 апреля для Камской ГЭС планируется сброс 2-3,5 тыс. кубометров воды в секунду. Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,50 м.

По прогнозу Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС», максимальный приток в Камское водохранилище прогнозируется на уровне 9200 кубометров в секунду (плюс-минус 2100 кубометров.). В 2022 году максимальный среднесуточный приток составлял 10 900 кубометров в секунду.

Как правило, максимальный приток весеннего половодья на Камской ГЭС происходит во второй пятидневке мая, однако в этом году в связи с резким потеплением он ожидается с 25 апреля по 5 мая.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков устанавливает и регулирует Минприроды РФ в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

О том, как происходит регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, можно посмотреть в видеоролике.

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