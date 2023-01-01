В Перми 5 апреля обновлён температурный рекорд Прежний продержался 40 лет Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Перми снова обновлён суточный температурный рекорд. В среду, 5 апреля, по данным МС Пермь, максимальная температура воздуха составила +16 градусов, что превысило предыдущий рекорд, продержавшийся 40 лет, на полградуса. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики заявляли, что в Прикамье за март 2023 года было установлено 39 температурных рекордов.

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