Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае разработано около 100 юбилейных туристических маршрутов …а также несколько онлайн-сервисов для туристов Поделиться Твитнуть

экскурсия по Перми / фото: travelask.ru

Министерство туризма Пермского края совместно с Агентством стратегических инициатив по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина разработало большой пакет туристических маршрутов, тематически связанных с 300-летием Перми. Об этом на заседании краевого правительства 5 апреля рассказала министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина.

Речь идёт о кратковременных, от одного до трёх дней, поездках как для организованных групп, так и для самостоятельных туристов. В разработке маршрутов приняли участие 11 туристических компаний, в результате получилось более 100 маршрутов. Все они разделены на категории по возрасту — молодёжные, для семей с детьми и для взрослых, а также по тематике — 37 школьных, 21 промышленный, восемь гастрономических, три интерактивных, два театральных, один архитектурный, один — посвящённый моде и стилю, и даже один трамвайный, а также ещё 13 маршрутов разной тематики.

Кроме того, существуют маршруты, комбинирующие разные темы: четыре однодневных — для взрослых и семей с детьми, пять двухдневных — для детских групп в рамках проекта «Дети едут к детям» и два трёхдневных с посещением природных объектов и промышленных предприятий.

Разработка юбилейных туров продолжается, туроператоры предлагают много новых направлений.

Более 20 маршрутов посвящено промышленным предприятиям Перми и Пермского края. В проект вовлечено девять предприятий: «Протон ПМ», «Лукой-Пермь», «Промобот», «Тенториум», Краснокамская фабрика деревянной игрушки, кондитерская фабрика «Пермская», Суксунский оптико-механический завод, Чусовской металлургический завод и «ДоброFish».

Создана система пеших прогулок по Перми для самостоятельных путешественников: «От Перми до Мотовилихи», «Пермь культурная», «Пермь молодёжная», «Пермь музейная» и др. Всю информацию о них с удовольствием предоставит девушка-робот в Туристическом информационном центре.

Среди достопримечательностей, которые рекомендуются к посещению самостоятельным туристам, скульптуры «Пермяк — солёные уши» и «Легенда о пермском медведе» (по словам Юлии Ветошкиной, этот памятник включён сервисом Tutu.ru в список главных «мест силы» в России: если потереть нос медведю и загадать желание, оно имеет высокий шанс сбыться), Старокирпичный переулок, пространство «Дом», Завод Шпагина, а также пермские рестораны и более традиционные объекты туристического интереса — театр оперы и балета, художественная галерея. Рекомендуются также речные прогулки.

Все туристы, приезжающие с организованными группами или обращающиеся в Туристический информационный центр, получат возможность приобрести сувениры с юбилейной символикой.

На сайтах visitperm.ru и perm-300.ru будут публиковаться рейтинги маршрутов по популярности, а также даты ближайших организованных экскурсий.

Запущен новый сервис «Нескучная Пермь», цель которого — помочь приезжим сориентироваться в городе и показать все возможности, которые Пермь предоставляет туристам — от культурных и сервисных до медицинских.

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