Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В апреле в Перми откроются две юбилейные выставки Правительство Пермского края обсудило культурные события наступившего месяца Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 5 апреля глава краевого минкульта Алла Платонова рассказала коллегам, какие события в рамках юбилейной культурной программы состоятся в Перми и за её пределами в течение апреля.

Месяц открылся премьерой оперы Вагнера «Летучий голландец» (16+) в постановке Константина Богомолова под музыкальным руководством Филиппа Чижевского. На четырёх премьерных показах, по данным министра культуры, побывали 3600 человек, в том числе довольно много приезжих, что позволяет говорить об «оперном туризме» в Пермском крае.

Среди значимых событий, упомянутых Аллой Платоновой, выступления пермских театров на фестивале «Золотой маски» (предстоят конкурсные показы «немхата» с коми-пермяцким проектом и Театра-Театра с «Тремя товарищами»), фестиваль научно-популярных фильмов Future.doc (открывается 7 апреля), премьера кукольного спектакля по «Ивану Семёнову» Льва Давыдычева 12 апреля, а также пасхальный концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 26 апреля.

Алла Платонова сообщила, что в двух главных пермских музеях с разницей в два дня откроются юбилейные выставки: в Доме Мешкова 18 апреля — «Где родился, там и пригодился» (12+), а в Пермской художественной галерее — «Каменские» (6+). Выставка краеведческого музея продолжает серию выставочных проектов «Пермь замечательных людей» и рассказывает о выдающихся пермяках, которые родились в Перми и прославили её, не покидая родного города. Ожидается, что за время работы — с 18 апреля по 31 августа — выставку посетит около 12 тыс. зрителей.

Выставка в художественной галерее — рассказ о знаменитой династии пермских купцов-пароходчиков с упором на их меценатскую деятельность. Главный экспонат — никогда ранее не показывавшийся в Перми полностью иконостас из усыпальницы Каменских работы Николая Рериха. Ожидаемое количество посетителей — 30 тыс. человек, время работы выставки — с 20 апреля по 13 августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.