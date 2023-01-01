На улице Подлесной в Перми продолжается восстановление коллектора Его санируют стеклопластиковой трубой меньшего диаметра Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Компания «РИК» (подрядная организация «Новогор-Прикамье») приступила ко второму этапу работ на самотёчном железобетонном канализационном коллекторе на ул. Подлесной в Перми. Старую трубу диаметром 1,5 м санируют стеклопластиковой трубой меньшего диаметра — 1,2 м. Таким образом планируется обновить 145 м трубопровода в газонной части ул. Подлесной.

В компании сообщили, что работы согласованы со всеми городскими службами. Водоснабжение потребителей не ограничено.

Напомним, на первом этапе подрядчик «Новогора» санировал участок коллектора, проходящего под проезжей частью на перекрёстке ул. Подлесной и ш. Космонавтов, где 24 марта случился провал грунта. Причина провала — разрушение верхнего свода железобетонного коллектора в результате газовой коррозии.

Следующим этапом обновят участок коллектора протяжённостью около 90 м под ш. Космонавтов от перекрёстка с ул. Подлесной. Специалисты здесь будут использовать ту же технологию — санацию существующего железобетонного коллектора диаметром 1,2 м стеклокомпозитной трубой меньшего диаметра.

Затем обновление коснётся сети водоотведения, проходящей под шоссе в сторону ул. Советской Армии.

Напомним, по этому коллектору, 1970 года постройки, сточные воды с части Свердловского и Индустриального районов самотёком транспортируются на насосную станцию, а затем на биологические очистные сооружения.

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