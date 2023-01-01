Максим Артамонов В Пермском крае проводится проверка по факту загрязнения Камы в Чайковском Росприроднадзор взял пробы воды Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Чайковский 59"

Сотрудники Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора взяли пробы неустановленной жидкости, которая стекала в Каму в Чайковском. Как пояснили «Новому компаньону» в ведомстве, результаты анализа станут известны 7 апреля.

Исследование жидкости неизвестного происхождения связано с тем, что в конце марта жители Чайковского обратили внимание на «черную речку», впадающую в Каму рядом с очистными сооружениями.

В соцсетях они написали, что «жидкость имеет неприятный запах сероводорода и вызывает страх своим цветом». По их предположениям, это «канализация, которая незаконно сливается в реку».

Фотографии необычной жидкости были размещены ВКонтакте.

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