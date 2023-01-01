На двух перекрёстках в центре Перми отключат светофоры
Водителей просят быть внимательными
В ГИБДД проинформировали водителей об отключении в Перми 6 апреля светофорных объектов на двух перекрёстках: ул. Попова — ул. Екатерининская и ул. Попова — ул. Пермская.
Светофоры не будут работать с 8.00 до 19.00 в связи с профилактическими работами, проводимыми Камскими электросетями.
Инспекторы попросили водителей быть внимательнее на данных участках дорог, снижать скорость и при пересечении перекрёстков руководствоваться правилами дорожного движения.
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